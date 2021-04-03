Клопп удивлен игнорированием Александера-Арнольда в сборной Англии

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд остался вне заявки сборной Англии на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022 против Сан-Марино, Албании и Польши. Наставник "трех львов" Саутгейт заявил, что уровень игрока упал, но вот тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп удивлен решением английского специалиста:

"Я был удивлен, когда он не получил вызов. Конечно я тоже тренер, и каждый день, каждые выходные принимаю решение о составе. Но здесь я Гарета не понял. Трент Александер-Арнольд как минимум в последние два сезона выделяется среди правых защитников мирового футбола - это правда, и в таком возрасте это невероятно.

Если Трента Александера-Арнольда не было в команде, в Англии, видимо, очень хороший состав.

Трент начал сезон с ковидом, ему нужно время, чтобы втянуться, но после этого он был одним из наших самых стабильных и ярких игроков. Он все время играл, выступал на высоком уровне, так что причина того, что его не вызывали, не в этом", - сказал Юрген.