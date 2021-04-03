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Клопп удивлен игнорированием Александера-Арнольда в сборной Англии
И не только он
TeamTalk/Автор невідомий
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд остался вне заявки сборной Англии на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022 против Сан-Марино, Албании и Польши. Наставник "трех львов" Саутгейт заявил, что уровень игрока упал, но вот тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп удивлен решением английского специалиста:
"Я был удивлен, когда он не получил вызов. Конечно я тоже тренер, и каждый день, каждые выходные принимаю решение о составе. Но здесь я Гарета не понял. Трент Александер-Арнольд как минимум в последние два сезона выделяется среди правых защитников мирового футбола - это правда, и в таком возрасте это невероятно.
Если Трента Александера-Арнольда не было в команде, в Англии, видимо, очень хороший состав.
Трент начал сезон с ковидом, ему нужно время, чтобы втянуться, но после этого он был одним из наших самых стабильных и ярких игроков. Он все время играл, выступал на высоком уровне, так что причина того, что его не вызывали, не в этом", - сказал Юрген.
Александер-Арнольд регулярно вызывается в сборную Англии с июня 2018 года. До мартовских поединков он пропустил лишь дважды паузы на международные матчи, однако из-за травмы спины и ноги. Всего в 22-летнего защитника в активе один гол и один ассист в 12 поединках в составе "трех львов".
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