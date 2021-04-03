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Арсенал хочет купить защитника Интера Хакими

Англия
(1 голосов)

Марокканец может присоединиться к “канонирам” летом

Арсенал хочет купить защитника Интера Хакими

Новина українською

Арсенал собирается приобрести защитника "Интера" Ашрафа Хакими.

Игрок хочет перейти в Английскую Премьер-лигу, а “Арсенал” собирался оформить трансфер Хакими еще прошлым летом, однако не смог удовлетворить запросы “Реала” по цене трансфера, сообщает The Telegraph.

Лондонский клуб планирует приобрести нового правого защитника, так как испанец Эктор Бельерин может покинуть команду.

Из-за сложного финансового положения в клубе “Интер” может расстаться с 22-летним латералем в летнее трансферное окно. Марокканец оценивается в 50 миллионов евро, согласно Transfermarkt.

В текущем сезоне Хакими провел 34 матча, забив 6 мячей и сделав 6 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Италия) Арсенал Ашраф Хакими
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Источник:
The Telegraph

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