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Тоттенхэм вновь попытается купить Шкриньяра
Защитник Интера может продолжить карьеру в чемпионате Англии
“Шпоры” всё ещё хотят заполучить Милана Шкриньяра с “Интера”.
“Тоттенхэм” готовит предложение миланскому клубу к летнему трансферному окну. Лондонцы вели переговоры о покупке защитника зимой за 25 миллионов фунтов, однако “Интер” не захотел отпускать футболиста.
В ближайшее время команда Моуриньо планирует начать переговоры о приобретении игрока, так как главный тренер клуба является большим поклонником игры Шкриньяра.
Сумма трансфера может составить более 60 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 30 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 3 мяча.
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