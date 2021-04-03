Тоттенхэм вновь попытается купить Шкриньяра

“Шпоры” всё ещё хотят заполучить Милана Шкриньяра с “Интера”.

“Тоттенхэм” готовит предложение миланскому клубу к летнему трансферному окну. Лондонцы вели переговоры о покупке защитника зимой за 25 миллионов фунтов, однако “Интер” не захотел отпускать футболиста.

В ближайшее время команда Моуриньо планирует начать переговоры о приобретении игрока, так как главный тренер клуба является большим поклонником игры Шкриньяра.

Сумма трансфера может составить более 60 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 30 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 3 мяча.