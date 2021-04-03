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Как разгильдяйство эффектно положило конец серии Тухеля. АПЛ. Челси – Вест Бромвич Альбион 2:5
Удивительная расхлябанность от хозяев
Фото: BR / Автор – неизвестен
Уже в дебюте встречи футболисты "Челси" начали по глупости дарить мяч атакующим игрокам гостей перед своей штрафной площадкой. Тьяго Силва даже получил желтую карточку (спойлер: дальше это сильно аукнется "пенсионерам"). К счастью для хозяев, Менди дважды выручил команду Тухеля. Концентрации не хватало всем двадцати двум исполнителям на поле без исключения; например, Дара О'Ши получил прямой ногой в голеностоп от своего же партнера (!) – вышедший вместо него Бранислав Иванович оказался не готов в 37 лет совершать рывки за быстрым Тимо Вернером. Серб дернул заднюю поверхность бедра и отправился в раздевалку после 12 минут на газоне когда-то домашнего для себя стадиона.
24th minute: Dara O'Shea off injured, Ivanovic on.— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 3, 2021
36th minute: Branislav Ivanovic off injured.
Terrible luck for West Brom, and a former Chelsea man on his return to Stamford Bridge. pic.twitter.com/nDl1mNFm6E
Тем не менее, если футболисты "ВБА" где-то и ошибались, выглядели неуверенно, то это спокойно можно списать на не самый высокий уровень мастерства. В свою очередь "Челси" фирменно забрал снаряд под контроль и даже забил: Пулишич заработал стандарт, Алонсо пробил в штангу, после чего сам Кристиан успешно сыграл на добивании (1:0). Однако халатность хозяев на первой трети поля никуда не пропала. Жоржиньо вновь обрезался перед владениями Менди и заставил Силву блокировать удар Йокушлу – Тьяго оформил прыжок с протяжкой и немного задел Окая. Турок досимулировал, но не стоит спорить с тем, что повод для второго "горчичника" бразилец предоставил.
27' | Christian Pulisic scores ⚽— Goal (@goal) April 3, 2021
29' | Thiago Silva is sent off ???? pic.twitter.com/LZwshfeAsW
В меньшинстве "Челси" вынужденно сел на свою половину поля, так как постоянно находиться вдесятером перед чужой штрафной площадкой теперь стало невозможным. Да, Джеймс дважды огрызнулся, Джонстон справился с выстрелами Риса, но "ВБА" удалось сначала сравнять счет (1:1), а затем и вовсе выйти вперед (1:2). Дубль после очередной порции глупостей от "синих" оформил Матеус Перейра.
Behind at the break. #CHEWBA pic.twitter.com/qV0EoaSltf— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 3, 2021
После перерыва Тухель выпустил на поле Маунта – "Челси" ринулся атаковать. Мог отличиться Алонсо (штанга), все тот же Мейсон со стандарта, Ковачич пробил выше после сольного прохода. Безусловно, хозяевам приходилось своевременно отскакивать назад, в одном из эпизодов Эдуар Менди не позволил Перейре оформить хет-трик. Впрочем, не получилось забить у Матеуса, зато вышло у Робинсона – Калум вогнал сферу под перекладину, идеально рассчитав тайминг для удара и воспользовавшись подаренным пространством (1:3). В аналогичном стиле через несколько минут отличился Дианье (1:4).
Chelsea are in tatters! ????— Goal (@goal) April 3, 2021
Callum Robinson smashes home on the volley and West Brom lead 3-1!???? pic.twitter.com/rniKYHbudo
Маунт в судорожной атаке сократил разрыв в счете после скидки Вернера – Тимо мог стрелять сам, однако решил покатить для надежности на Мейсона (2:4). Дальше "Челси" тщетно спешил, а "ВБА" взял гроссмейстерскую паузу в своих атаках, чтобы забить пятый гол уже в компенсированное время (Робинсон, 2:5). Тухель терпит первое поражение на английских полях.
A magical afternoon in the capital ????#CHEWBA | @eToro— West Bromwich Albion (@WBA) April 3, 2021
АПЛ, 30-й тур.
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Челси" – "Вест Бромвич Альбион" 2:5
Голы: Пулишич (27), Маунт (71) – Перейра (45+2, 45+4), Робинсон (63, 90+1), Дианье (68)
"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Зума – Джеймс, Жоржиньо (Хавертц, 72), Ковачич, Алонсо – Зиеш (Кристенсен, 33), Пулишич (Маунт, 46), Вернер
"Вест Бромвич Альбион": Джонстон – Фурлонг, О'Ши (Иванович, 24 – Робинсон, 37, обратная замена), Бартли, Аджайи, Таунсенд – Филлипс (Ливермор, 89), Йокушлу, Мэйтленд-Найлз, Перейра – Дианье
Предупреждения: Тьяго Силва (5, 29), Ковачич (66) – Дианье (14)
Удаление: Тьяго Силва (29)
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