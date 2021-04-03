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АПЛ. Лидс поднимается на десятое место после победы над Шеффилд Юнайтед

Англия
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Минимальная победа команды Бьелсы

АПЛ. Лидс поднимается на десятое место после победы над Шеффилд Юнайтед

Фото: Reuters/Автор - Lindsey Parnaby

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Последняя команда чемпионата без тренера – с таким соперником “Лидс” должен был справляться без проблем. Однако “Шеффилд” до последнего оставался в игре и немного потрепал нервы команде Марсело Бьелсы.

Хозяева быстро открыли счет. Рафинья продемонстрировал высокую индивидуальную технику, сместился к углу штрафной и выполнил точный прострел на дальнюю штангу – Харрисон остался без опеки. По ходу тайма “Лидс” должен был развивать свое преимущество, Харрисон мог делать дубль, были моменты у Бэмфорда и Филлипса.

Игровое преимущество, возможно, немного успокоило “Лидс”, и команда Бьелсы отправилась в раздевалку раньше времени. На 45+2 минуте игроки “Лидса” проспали подключение Макберни, и форвард “Шеффилда” продлил мяч на Осборна, который переправил мяч в сетку.

“Лидсу” посчастливилось быстро забить второй гол после перерыва. Вновь Рафинья остался сам на фланге и выполнил опасный прострел в штрафную. В этот раз на завершении оказался защитник “Шеффилда” Джагелка. Автогол, 2:1.

“Лидс” больше времени проводил в атаке, но команда Марсело Бьелсы в целом провела не самый яркий матч. Но победа остается. 2:1 – “Лидс” поднялся на десятое место, “Шеффилд Юнайтед” последний с 24 поражениями.

Английская Премьер-лига, 30-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Шеффилд Юнайтед” 2:1

Голы: Харрисон 12, Джагелка 49 (авт) – Осборн 45+2

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Купер, Алиоски – Филлипс – Рафинья, Даллас (Кох 90+3), Робертс (Клих 81), Харрисон – Бэмфорд (Родриго 65)

“Шеффилд”: Рэмсдейл – Болдок (Ампаду 45), Джагелка, Стивенс – Богл (Брюстер 73), Ландстрем, Норвуд (Берк 65), Флек, Осборн – Макголдрик, Макберни (Иган 77)

Предупреждения: Родриго 65 – Ландстрем 4, Макголдрик 43

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В статье: Шеффилд Юнайтед Лидс Юнайтед Лидс
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