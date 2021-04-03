АПЛ. Лестер - Манчестер Сити 0:2. Полуавтобус Роджерса не остановил полуоснову Сити

“Манчестер Сити” наращивает свое преимущество в турнирной таблице чемпионата Англии. От четвертого “Челси” команда Гвардиолы уже оторвалась на 23 очка, от третьего “Лестера” – на 18. Борьбы не получилось. “Сити” по всем статьям переиграл “Лестер”.

Насыщенная международная пауза и предстоящий четвертьфинал Лиги чемпионов с “Боруссией” Дортмунд вынудили Пепа применить ротацию. В частности в запасе остались Стоунз, Канселу, Гюндоган, Фоден, Бернарду Силва и Стерлинг. Место в основе получили Менди, Агуэро и Фернандиньо.

План Роджерса был бесхитростным. “Лестер” планировал массивно обороняться и рассчитывать на редкую возможность убежать в контратаку. “Манчестер Сити” играл высоко, контролировал мяч и пытался пробить стену. Иногда доходило до крайностей. С 19 по 26 минуту “Манчестер Сити” владел мячом 100% игрового времени.

Моментов было немного. Агуэро испортил шикарный гол Фернандиньо, оказавшись в пассивном офсайде после 35-метрового удара бразильца, а Де Брюйне ударил со штрафного в перекладину. Неплохой шанс имел Марез, но с его слабым ударом легко справился Шмейхель. Жезус ударил выше ворот. У других ворот не было ничего. Только на последних секундах первого тайма Варди открылся после паса Тилеманса и переиграл Эдерсона. Правда форвард “Лестера” был в очевидном офсайде.

“Лестер” живее начал второй тайм, Ихеаначо разогнал одну из атак, но Диаш сыграл безупречно, блокировав удар Тилеманса. Забавно, но как только “Лестер” стал играть смелее, команда Роджерса пропустила гол. Марез пробрался в штрафную, но ему пробить не дали, как и заблокированному Жезусу. Однако Менди остался без опеки. Левый бек “Сити” обыграл Олбрайтона, и правой ногой уложил мяч в угол – 1:0.

Развил преимущество “Сити” через 15 минут. Идеальный гол по Гвардиоле. Разрезной пас Де Брюйне, Жезус нашел передачей Стерлинга, Рахим положил финтом двоих игроков “Лестера” на газон и вернул мяч Жезусу – 2:0.

Гостям не составило труда довести матч до победы, хотя не обошлось без необязательных желтых карточек. 2:0 – заслуженная победа “Манчестер Сити”.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 30-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Манчестер Сити” 0:2

Голы: Менди 59, Жезус 74

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти – Олбрайтон (Перейра 71), Ндиди (Менди 83), Тилеманс, Кастань – Перес – Ихеаначо (Мэддисон 71), Варди

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Менди, Лапорт, Диаш, Уокер – Родри, Фернандиньо – Жезус, Де Брюйне (Фоден 88), Марез (Торрес 79) – Агуэро (Стерлинг 63)

Предупреждения: Ндиди 32, Амарти 87 – Эдерсон 73, Фернандиньо 82, Родри 90