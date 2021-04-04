Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.04.21

Английская Премьер-лига, 30-й тур

04 апреля 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 16:05 “Тоттенхэм” Лондон

Телетрансляция – Setanta Sports

После вылета из Лиги Европы, “Тоттенхэм” может пробиться в Лигу чемпионов только через чемпионат. “Шпоры” не потеряли шансов на первую четверку – если команда Моуриньо переиграет “Ньюкасл”, то сравняется очками с “Челси”, который в субботнем матче неожиданно проиграл “Вест Бромвичу”.

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Ньюкасл

“Сороки” не выигрывают в шести матчах АПЛ подряд. В прошлом туре команда Стивена Брюса разгромно проиграла “Брайтону”, своему прямому конкуренту в борьбе за вылет. Болельщики “Ньюкасла” настроены крайне пессимистично. Руководство ничего не делает, чтобы спасти клуб от вылета, и сам Брюс уверен в том, что ему удастся исправить ситуацию. Однако в это не верится. Помимо “Тоттенхэма”, у “Ньюкасла” впереди матчи с “Вест Хэмом”, “Ливерпулем”, “Арсеналом”, “Лестером” и “Манчестер Сити”.

В игре с “Тоттенхэмом” сможет принять участие Аллан Сен-Максимен, Каллум Вилсон пока к возвращению не готов.

Тоттенхэм

Перед международной паузой “Тоттенхэму” удалось переиграть “Астон Виллу” и немного улучшить себе настроение после удручающих матчей с “Арсеналом” и “Динамо” Загреб. Жозе Моуриньо похвалил свою команду за психологическую стойкость и солидную игру против “Виллы”. Тренер “Тоттенхэма” ожидает, что его команда возьмет три очка и в Ньюкасле, и поможет команде в этом Сон Хын Мин, который восстановился после травмы. Также готов к игре Регилон, травмированы Дэвис и Доэрти.

Статистика команд

“Ньюкасл” набрал три очка в шести турах. Также “сороки” в этих шести турах забили всего три гола. Всего в последних 18 матчах английской Премьер-лиги команда Стива Брюса выиграла только дважды. До поражений “Арсеналу” и “Динамо” Загреб у “Тоттенхэма” была серия из пяти побед подряд.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 31 23 5 3 66-21 +45 74 2 "Манчестер Юнайтед" 29 16 9 4 56-32 +24 57 3 "Лестер Сити" 30 17 5 8 53-34 +19 56 4 "Челси" 30 14 9 7 46-30 +16 51 5 "Ливерпуль" 30 14 7 9 51-36 +15 49 6 "Вест Хэм Юнайтед" 29 14 7 8 45-35 +10 49 7 "Тоттенхэм" 29 14 6 9 49-30 +19 48 8 Эвертон 28 14 4 10 40-37 +3 46 9 "Арсенал" 30 12 6 12 40-35 +5 42 10 "Лидс Юнайтед" 30 13 3 14 47-48 -1 42 11 "Астон Вилла" 28 12 5 11 39-30 +9 41 12 "Кристал Пэлас" 29 10 7 12 31-47 -16 37 13 "Вулверхэмптон" 29 9 8 12 28-38 -10 35 14 "Саутгемптон" 29 9 6 14 36-51 -15 33 15 "Бернли" 29 8 9 12 22-37 -15 33 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 7 11 11 32-36 -4 32 17 "Ньюкасл" 29 7 7 15 28-48 -20 28 18 "Фулхэм" 30 5 11 14 23-38 -15 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 30 4 9 17 25-59 -34 21 20 "Шеффилд Юнайтед" 30 4 2 24 17-52 -35 14

Личные встречи

В матче первого круга “Ньюкаслу” удалось уйти от поражения, забив гол в ответ на 90+7 минуте (1:1). В 51 матчах АПЛ у команд паритет: по 22 победы у каждого клуба и семь ничьих. Однако в недавней истории у “сорок” были проблемы: “Ньюкасл” проиграл “Тоттенхэму” пять из шести последних домашних матчей.

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Дубравка – Манкильо, Ласселс, Кларк, Дамметт – Уиллок, Шелви, Шон Лонгстафф – Альмирон – Жоэлинтон, Сен-Максимен

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Санчес, Алдервейрелд, Орье – Хейбьерг, Ндомбеле – Сон, Ло Чельсо, Бэйл – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football

“Ньюкасл” играет удручающее. “Тоттенхэм” своими крупными победами над “Бернли” и “Кристал Пэлас” показал, что он способен уверенно побеждать закрытые команды, и с коллективом Стива Брюса у “шпор” проблем быть не должно. Вероятно, гости не пропустят и забьют больше одного гола. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.