Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.04.21
Ньюкасл – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 4 апреля 2021 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 30-й тур
04 апреля 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 16:05 “Тоттенхэм” Лондон
Телетрансляция – Setanta Sports
После вылета из Лиги Европы, “Тоттенхэм” может пробиться в Лигу чемпионов только через чемпионат. “Шпоры” не потеряли шансов на первую четверку – если команда Моуриньо переиграет “Ньюкасл”, то сравняется очками с “Челси”, который в субботнем матче неожиданно проиграл “Вест Бромвичу”.
Ньюкасл
“Сороки” не выигрывают в шести матчах АПЛ подряд. В прошлом туре команда Стивена Брюса разгромно проиграла “Брайтону”, своему прямому конкуренту в борьбе за вылет. Болельщики “Ньюкасла” настроены крайне пессимистично. Руководство ничего не делает, чтобы спасти клуб от вылета, и сам Брюс уверен в том, что ему удастся исправить ситуацию. Однако в это не верится. Помимо “Тоттенхэма”, у “Ньюкасла” впереди матчи с “Вест Хэмом”, “Ливерпулем”, “Арсеналом”, “Лестером” и “Манчестер Сити”.
В игре с “Тоттенхэмом” сможет принять участие Аллан Сен-Максимен, Каллум Вилсон пока к возвращению не готов.
Тоттенхэм
Перед международной паузой “Тоттенхэму” удалось переиграть “Астон Виллу” и немного улучшить себе настроение после удручающих матчей с “Арсеналом” и “Динамо” Загреб. Жозе Моуриньо похвалил свою команду за психологическую стойкость и солидную игру против “Виллы”. Тренер “Тоттенхэма” ожидает, что его команда возьмет три очка и в Ньюкасле, и поможет команде в этом Сон Хын Мин, который восстановился после травмы. Также готов к игре Регилон, травмированы Дэвис и Доэрти.
Статистика команд
“Ньюкасл” набрал три очка в шести турах. Также “сороки” в этих шести турах забили всего три гола. Всего в последних 18 матчах английской Премьер-лиги команда Стива Брюса выиграла только дважды. До поражений “Арсеналу” и “Динамо” Загреб у “Тоттенхэма” была серия из пяти побед подряд.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|31
|23
|5
|3
|66-21
|+45
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|16
|9
|4
|56-32
|+24
|57
|3
|"Лестер Сити"
|30
|17
|5
|8
|53-34
|+19
|56
|4
|"Челси"
|30
|14
|9
|7
|46-30
|+16
|51
|5
|"Ливерпуль"
|30
|14
|7
|9
|51-36
|+15
|49
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|14
|7
|8
|45-35
|+10
|49
|7
|"Тоттенхэм"
|29
|14
|6
|9
|49-30
|+19
|48
|8
|Эвертон
|28
|14
|4
|10
|40-37
|+3
|46
|9
|"Арсенал"
|30
|12
|6
|12
|40-35
|+5
|42
|10
|"Лидс Юнайтед"
|30
|13
|3
|14
|47-48
|-1
|42
|11
|"Астон Вилла"
|28
|12
|5
|11
|39-30
|+9
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|10
|7
|12
|31-47
|-16
|37
|13
|"Вулверхэмптон"
|29
|9
|8
|12
|28-38
|-10
|35
|14
|"Саутгемптон"
|29
|9
|6
|14
|36-51
|-15
|33
|15
|"Бернли"
|29
|8
|9
|12
|22-37
|-15
|33
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|7
|11
|11
|32-36
|-4
|32
|17
|"Ньюкасл"
|29
|7
|7
|15
|28-48
|-20
|28
|18
|"Фулхэм"
|30
|5
|11
|14
|23-38
|-15
|26
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|30
|4
|9
|17
|25-59
|-34
|21
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|30
|4
|2
|24
|17-52
|-35
|14
Личные встречи
В матче первого круга “Ньюкаслу” удалось уйти от поражения, забив гол в ответ на 90+7 минуте (1:1). В 51 матчах АПЛ у команд паритет: по 22 победы у каждого клуба и семь ничьих. Однако в недавней истории у “сорок” были проблемы: “Ньюкасл” проиграл “Тоттенхэму” пять из шести последних домашних матчей.
Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Дубравка – Манкильо, Ласселс, Кларк, Дамметт – Уиллок, Шелви, Шон Лонгстафф – Альмирон – Жоэлинтон, Сен-Максимен
“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Санчес, Алдервейрелд, Орье – Хейбьерг, Ндомбеле – Сон, Ло Чельсо, Бэйл – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football
“Ньюкасл” играет удручающее. “Тоттенхэм” своими крупными победами над “Бернли” и “Кристал Пэлас” показал, что он способен уверенно побеждать закрытые команды, и с коллективом Стива Брюса у “шпор” проблем быть не должно. Вероятно, гости не пропустят и забьют больше одного гола. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Вторая лига. Подолье выходит в лидеры, Балканы снова никакие - обзор субботних матчей 15-го тура
- Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре
- "Я сказал скауту, что не заинтересован, и мы едем домой". Сульшер – о просмотре игрока с ирокезом
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
Новости по теме
- 01:58 Прогнозы на футбол Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.03.2021
- 12:50 Прогнозы на футбол Вот он, билет из пропасти… или нет? Ливерпуль – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ
- 09:56 Зарубежные Манчестер Сити можно вручать золото, Челси подвинул Вест Хэм. Таблица АПЛ 2020/21