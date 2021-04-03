  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Жота делает разницу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Жота делает разницу

Англия
(1 голосов)

Игра пошла только после перерыва

АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Жота делает разницу

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 30-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

"Ливерпуль" добыл наибольшую гостевую победу в Высшем дивизионе Англии в матчах против "Арсенала". До этого "канониры" еще ни разу проигрывали в три мяча "мерсисайдцам" на "Эмирейтс", однако на этот раз могли пропустить еще больше.

Первый тайм получился очень спокойным: штиль господствовал на поле. Такое ощущение, что команды вернулись не после паузы на матчи сборных, а только входят в сезон. Единственный опасный момент создал Александер-Арнольд на пару с Милнером. Капитан "Ливерпуля" пробивал с линии штрафной с паса соотечественника, однако не попал в пустой левый угол ворот. А в активе "Арсенала" только один удар за 45 минут (впервые за пять с половиной лет на "Эмирейтс"). Алиссон попадал в кдар только из-за своего крутого имиджа.

АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Жота делает разницу - изображение 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва команды возобновили поиск подходов к воротам соперника. Клопп решил сыграть радикально. Немецкий наставник выпустил Жоту вместо Робертсона, а Милнера опустил на левый фланг защиты. Это сразу дало результат, ведь через четыре минуты после выхода на поле португалец головой замкнул передачу от Трента Александера-Арнольда. Четвертый гол головой для Диогу в последних четырех матчах. Смотря на его рост 1,78 м довольно необычно видеть такие результаты.

АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Жота делает разницу - изображение 2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу через четыре минуты Габриэл, который проводил до этого момента очень качественный матч, неудачно сыграл в подкате против Мохамеда Салаха. Египтянин сумел пробросить мяч, приблизиться к Лено и пробить между ног немецкому голкиперу. В третьем голе тоже принял участие Салах, который отдал передачу на Мане, сенегалец сбросил на Жоту, а Диогу в касание оформил дубль в матче. Восьмой гол для португальца в этом сезоне АПЛ.

Увеличить преимущество на последних минутах дважды мог Мане, однако сначала немного не добрался до мяча перед пустыми воротами после подачи со стандарта, а затем удар сенегальца с расстрельной позиции парировал Лено.

Правда, ни разу не увидели выше "Арсенала" в хорошем свете? Дело в том, что подопечные Микеля Артета выполняли одну задачу: отбиться. На атаку совсем не играли, Обамеянг снова растворился на поле (пятый раз подряд против "Ливерпуля" он хотя бы не пробил в створ ворот), ну а защитники не могут 90 минут вкалывать на всю команду.

Победа позволила "мерсисайдцам" занять пятое место. К четвертому "Челси" всего два очка. "Канониры" же остались на девятой позиции, однако завтра оттуда их может подвинуть "Астон Вилла".

"Арсенал" - "Ливерпуль" 0:3

Голы: Диогу Жота 64, 82, Мохамед Салах 68

"Арсенал": Лено - Чамберс, Холдинг, Габриэл, Тирни (Соареш 45+1) - Томас, Себальйос (Ельнени 58) - Пепе, Одегорд, Обамеянг (Мартинелли 77) - Лаказетт

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак (Уильямс 84), Робертсон (Жота 61) - Алькантара, Фабинью, Милнер - Салах, Фирмино (Вейналдум 78), Мане

Предупреждения: Габриел 90+1 - Жота 73

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.04.2021 в 00:45
А я після матчів збірної Португалії писав, що з Жотою тепер Ліверпуль буде всіх рвати . От будь ласка. Хто наступний ? Реал, о.к. - буде реванш.
Ответить
0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
04.04.2021 в 00:10
Хотя, правды ради, так же как Жоты, не хватало и Фаба на родной позиции опорника
Ответить
0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
04.04.2021 в 00:08
Взлетаем, по чуть-чуть. Жота - просто находка. Каюсь, в летнее окно молился на трансфер Траоре. Как же не хватало его все эти депрессивные месяцы... На Мадрид!
Ответить
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.04.2021 в 00:58
Зараз у португальців напад - це космос: Жота, Роналду, Андре Сілва (в Айнтрахті найкращий зараз), Бруно Фернандеш (лідер МЮ), Бернарду Сілва (МанСіті) та Жоао Феліш
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
04.04.2021 в 00:04
А по факту, всплакнул Арсенал конкретно.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...