Лестер - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Манчестер Сити, которые встречались в 30-м туре Английской Премьер-лиги. Отсутствие Александра Зинченко не помешало горожанам добыть комфортную победу. В начале второго тайма счет открыл Менди, а закрепил преимущество Габриэль Жезуз. Победа позволила Сити оторваться от МЮ уже на 17 очков.

Английская Премьер-лига. 30-й тур

Лестер - Манчестер Сити 0:2

Голы: Менди 58, Жезуз 74