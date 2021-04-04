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Лестер - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лестер - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 3 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Манчестер Сити, которые встречались в 30-м туре Английской Премьер-лиги. Отсутствие Александра Зинченко не помешало горожанам добыть комфортную победу. В начале второго тайма счет открыл Менди, а закрепил преимущество Габриэль Жезуз. Победа позволила Сити оторваться от МЮ уже на 17 очков.
Английская Премьер-лига. 30-й тур
Лестер - Манчестер Сити 0:2
Голы: Менди 58, Жезуз 74
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