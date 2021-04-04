Шок для аристократов. Челси - Вест Бромвич 2:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Вест Бромвич в рамках 30-го тура АПЛ. Если до этого команда Тухеля отмечалась особой надежностью защиты, то эта игра стала полным провалом синих. В составе Вест Бромвича особенно постарались Перейра и Робинсон, которые оформили по дублю. Самое обидное для Челси то, что он проиграл беспросветной аутсайдеру - команда Алардайса занимает предпоследнюю строчку.

АПЛ, 30-й тур.

"Челси" – "Вест Бромвич Альбион" 2:5

Голы: Пулишич (27), Маунт (71) – Перейра (45+2, 45+4), Робинсон (63, 90+1), Дианье (68)