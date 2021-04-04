Салах проверил домик Лено. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка 30-го тура АПЛ, в котором встречались "Арсенал" и "Ливерпуль". Первый тайм был очень сухим на моменты. На двоих команды создали лишь одну опасность от Милнера. А вот после перерыва выход Жоты изменил ситуацию. Португалец забил дважды, еще и Салах отличился красивым голом. Тотальное преимущество от подопечных Клоппа.

"Арсенал" - "Ливерпуль" 0:3 (0:0)

Голы: Диогу Жота 64, 82, Мохамед Салах 68