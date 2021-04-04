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Тьяго Силва стал самым возрастным удаленным игроком в АПЛ в истории Челси

Англия
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Сомнительное достижение

Тьяго Силва стал самым возрастным удаленным игроком в АПЛ в истории Челси

brfootball/Автор невідомий

Новина українською

"Челси" потерпел разгромное поражение со счетом 2:5 от "Вест Бромвича" на "Стэмфорд Бридж". Одной из причин такого неудачного результата лондонцев стало удаление на 29-й минуте центрального защитника Тьяго Силвы. Отметим, что на тот момент "аристократы" вели 1:0.

Бразильский защитник стал самым старшим удаленным игроком в истории "Челси" в матчах Премьер Лиги в возрасте 36 лет и 193 дня. Предыдущим антирекордсменом был Джон Терри, которому на момент красной карточки в мае 2016-го против "Сандерленда" исполнилось 35 лет и 151 день.

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Также Силва заработал самое быстрое удаления с августа 2017, когда Гарри Кэхилл покинул поле на 14 минуте.

Отметим, что бразильский защитник присоединился к "Челси" в конце августа прошлого года на правах свободного агента. С тех пор он записал в свой актив два гола в 22-х матчах. Transfermarkt оценивает 36-летнего игрока в 3,5 млн евро.

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В статье: Тьяго Силва
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Источник:
Opta Joe

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