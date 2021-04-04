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Тьяго Силва стал самым возрастным удаленным игроком в АПЛ в истории Челси
Сомнительное достижение
brfootball/Автор невідомий
"Челси" потерпел разгромное поражение со счетом 2:5 от "Вест Бромвича" на "Стэмфорд Бридж". Одной из причин такого неудачного результата лондонцев стало удаление на 29-й минуте центрального защитника Тьяго Силвы. Отметим, что на тот момент "аристократы" вели 1:0.
Бразильский защитник стал самым старшим удаленным игроком в истории "Челси" в матчах Премьер Лиги в возрасте 36 лет и 193 дня. Предыдущим антирекордсменом был Джон Терри, которому на момент красной карточки в мае 2016-го против "Сандерленда" исполнилось 35 лет и 151 день.
Также Силва заработал самое быстрое удаления с августа 2017, когда Гарри Кэхилл покинул поле на 14 минуте.
Отметим, что бразильский защитник присоединился к "Челси" в конце августа прошлого года на правах свободного агента. С тех пор он записал в свой актив два гола в 22-х матчах. Transfermarkt оценивает 36-летнего игрока в 3,5 млн евро.
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