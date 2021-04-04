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В матче Арсенал - Ливерпуль было установлено два рекорда

Англия
(1 голосов)

"Мерсисайдцы" сделали результат во втором тайме

В матче Арсенал - Ливерпуль было установлено два рекорда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" победил "Арсенал" на "Эмирейтс" со счетом 0:3 в 30-м туре АПЛ.

Эта разгромная выездная победа стала для "мерсисайдцев" крупнейшей в высших дивизионах Англии в матчах против "Арсенала". До этого максимум в два мяча "Ливерпуль" побеждал на стадионе канониров.

Также эти три гола помогли увеличить количество общих мячей между этими командами в АПЛ (с 1992) до 169. Таким образом, поединок "Арсенал" - "Ливерпуль" обогнал по результативносте в чемпионате дуэль "Ливерпуль" - "Тоттенхэм". До начала матча в обоих противостояниях было по 166 голов.

Отметим, что "мерсисайдцы" забили 97-й мяч в ворота "Арсенала" в Премьер Лиге - худший результат лондонцев против команды из АПЛ.

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Благодаря победе подопечные Юргена Клоппа поднялись на пятое место в чемпионате. Впереди на четвертом месте "Челси" с гандикапом в два очка. "Арсенал" же остался на девятой позиции.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
OptaJoe

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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
04.04.2021 в 10:56
Энфилд - домашняя арена Арсенала?
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