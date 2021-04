В матче Арсенал - Ливерпуль было установлено два рекорда

"Ливерпуль" победил "Арсенал" на "Эмирейтс" со счетом 0:3 в 30-м туре АПЛ.

Эта разгромная выездная победа стала для "мерсисайдцев" крупнейшей в высших дивизионах Англии в матчах против "Арсенала". До этого максимум в два мяча "Ливерпуль" побеждал на стадионе канониров.

