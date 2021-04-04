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Давид Луиз может пропустить остаток сезона из-за травмы
Об этом сообщил наставник канониров Микель Артета
Главный тренер "Арсенала" рассказал, что бразильський защитник выбыл на неопределенный срок. Давиду грозит операция на колене.
"Есть два варианта — консервативное лечение или операция. Мы сейчас разговариваем с врачами, чтобы принять правильное решение, но, похоже, он может отсутствовать несколько недель.
Вопрос, появится ли он на поле в этом сезоне, связан с окончательным решением по методу лечения. Если будет выбран радикальный метод, то ему, очевидно, потребуется больше времени на восстановление, — сказал Артета."
Согласно данным Transfermarkt, Луиз в текущем сезоне провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил один мяч.
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