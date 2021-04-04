АПЛ. Впечатляющий камбэк Саутгемптона в матче с Бернли

В 2021 году показатели “Саутгемптона” в чемпионате Англии были, мягко говоря, неутешительными – 10 поражений в 13 матчах. “Святые” вышли в полуфинал Кубка Англии, но в АПЛ все же опускались в турнирной таблице, подобравшись вплотную к зоне вылета.

Однако победа над “Бернли” фактически избавляет “Саугтемптон” от страха вылета. Это был прекрасный матч. Обе команды действовали открыто и вертикально, забив на двоих пять голов. Могло быть и больше.

Старт игры был за “Бернли”. На десятой минуте Уокер-Питерс привез пенальти в свои ворота, сбив Питерса, и одиннадцатиметровый реализовал Вуд. Спустя 16 минут новозеландский форвард уже выступил в качестве ассистента. Ми выполнил точный пас из глубины, а Вуд в одно касание переправил мяч на Выдру – 2:0.

“Саутгемптону” быстро удалось отыграть один гол. Вестергор и Ингз оставили в дураках защиту “Бернли”, и Армстронг мощно пробил с двадцати метров.

В первом тайме “Саутгемптону” удалось не просто отыграть мяч, но и сравнять счет. Прекрасная игра Данни Ингза. Он оторвался от Бена Ми после паса наугад Уокер-Питерса, а потом в штрафной гостей уложил на газон Тарковски. Удар между ног Поупу – и 2:2.

Во втором тайме игра проходила с обоюдными моментами, но больше владел инициативой “Сотон”. В итоге хозяева забили третий гол, удачно убежав в контратаку. Победный гол забил Редмонд, ассист у Уолкотта.

3:2 – камбэк “Саутгемптона”.

Английская Премьер-лига, 30-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саугтемптон” – “Бернли” 3:2

Голы: Армстронг 31, Ингз 42, Редмонд 66 – Вуд 12 (пен), Выдра 28

“Саутгемптон”: Форстер – Уокер-Питерс, Бертранд, Вестергор, Беднарек – Уорд-Проуз, Армстронг (Салису 79), Диалло, Уолкотт (Дженепо 87) – Ингз (Адамс 86), Редмонд

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс (Тэйлор 33) – Гудмундссон (Ричардсон 90), Браунхилл, Макнилл, Вествуд – Вуд, Выдра (Родригес 78)