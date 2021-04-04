Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готов заплатить Де Хеа, чтобы тот ушел из клуба
Решительный шаг
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отдаляется от своего текущего клуба.
Оле Гуннар Сульшер хочет сделать Дина Хендерсона первым номером команды. Из-за этого нецелесообразно на скамейке запасных держать голкипера, зарплата которого составляет 350 тыс фунтов стерлингов в неделю.
Контракт испанца с клубом действителен до лета 2023-го года. К тому моменту "МЮ" должен будет заплатить 36,4 млн фунтов, однако руководство клуба хочет пойти хитрым путем. Боссы "манкунианцев" готовы выплатить часть этих денег, чтобы разорвать котракт и разгрузить зарплатную ведомость.
Также есть вариант с продажей, и сейчас "МЮ" оценил Де Хеа в 50 млн фунтов.
Другие голкиперы "красных дьяволов" получают значительно меньше: Дин Хендерсон - 100 тыс фунтов в неделю, Серхио Ромеро - 70 тыс, Ли Грант - 30 тыс, Жоель Перейра - 20 тыс. Отметим, что в последних трех контракт истекает в конце этого сезона.
Популярное сейчас
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Выгодный союз. Леонарду Жардим - идеальный тренер для Шахтера
- Результативность Малиновского, гол Соболя, победы Зари и Десны. Главные новости за 3 апреля
- Распечатал скриншот: хавбек МЮ потроллил Фернандеша и Роналду после незасчитанного гола португальцев
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО