Манчестер Юнайтед готов заплатить Де Хеа, чтобы тот ушел из клуба

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отдаляется от своего текущего клуба.

Оле Гуннар Сульшер хочет сделать Дина Хендерсона первым номером команды. Из-за этого нецелесообразно на скамейке запасных держать голкипера, зарплата которого составляет 350 тыс фунтов стерлингов в неделю.

Контракт испанца с клубом действителен до лета 2023-го года. К тому моменту "МЮ" должен будет заплатить 36,4 млн фунтов, однако руководство клуба хочет пойти хитрым путем. Боссы "манкунианцев" готовы выплатить часть этих денег, чтобы разорвать котракт и разгрузить зарплатную ведомость.

Также есть вариант с продажей, и сейчас "МЮ" оценил Де Хеа в 50 млн фунтов.

Другие голкиперы "красных дьяволов" получают значительно меньше: Дин Хендерсон - 100 тыс фунтов в неделю, Серхио Ромеро - 70 тыс, Ли Грант - 30 тыс, Жоель Перейра - 20 тыс. Отметим, что в последних трех контракт истекает в конце этого сезона.