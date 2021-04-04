АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:2. Шпоры не воспользовались шансом вскочить в первую четверку

95% болельщиков “Ньюкасла” в одном из голосовании местного СМИ выступили за увольнение главного тренера Стива Брюса. Претензии болельщиков “сорок” были не только к результатам (но и здесь все плохо – всего две победы в последних 19 матчах АПЛ), но и к игре “Ньюкасла” – то, что “сороки” показывали на поле просто удручало. Что ж. Сегодня “Ньюкасл” наконец-то сыграл хорошо. Но и этого не хватило для победы над “Тоттенхэмом”.

Моуриньо вновь удивил с составом, и “Ньюкасл” в первые минуты выглядел собраннее и интереснее “Тоттенхэма”. У гостей был только удар Кейна в ближний угол (Дубравка был на месте), “Ньюкасл” ответил двойным шансом Гэйла. Сначала его удар головой парировал Льорис, сам же Гэйл добивал мяч с метра, но Льорис вместе с штангой спасли “Тоттенхэм” от гола. Но мяч в итоге все же оказался за спиной французского кипера. Гости сами привезли себе гол. Танганга и Санчес провалились в выходе из обороны, отдав мяч “Ньюкаслу” на своей половине, а Ритчи, Шон Лонгстафф и Жоэлинтон смогли разобраться в ситуации. Редкий гол бразильского “ложного форварда”.

“Ньюкасл” заслуженно повел в счете, но очень легко отдал преимущество. Уже через 90 секунд “Тоттенхэм” отыгрался. Хейбьерг, Ндомбеле и Ло Чельсо продвинули мяч вперед, но Кейн не успевал за мячом в штрафной. Однако Крафт не смог выбить мяч, и форвард “шпор” вколотил мяч в ворота.

Через четыре минуты “Тоттенхэм” уже выигрывал. Ндомбеле прекрасно себя чувствовал, играя между линиями, и во втором голе он отдал точный пас на Кейна. У нападающего “Тоттенхэма” уже 19 голов и 13 ассистов в 28 матчах чемпионата. В топ-5 лигах Европы только Левандовский участвовал в голах чаще.

Во втором тайме Моуриньо выпустил на поле Ламела и Сона, но “Тоттенхэм” не смог развить свое преимущество. Неплохой момент был только у Кейна, пробившего с острого угла в штангу. У “Ньюкасла” дубль мог сделать Жоэлинтон, но не смог замкнуть мяч на дальней штанге.

В итоге сработали замены Стива Брюса. Сен-Максимен накрутил двух футболистов, перевел мяч на Ритчи, кросс в штрафную, Жоэлинтон и Альмирон не забили, но на добивании был Уиллок.

2:2 – “Ньюкасл” пока еще не провалился в зону вылета, “Тоттенхэм” не воспользовался шансом выйти на четвертое место.

Английская Премьер-лига, 30-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” Лондон 2:2

Голы: Жоэлинтон 28, Уиллок 85 – Кейн 30, Кейн 34

“Ньюкасл”: Дубравка – Крафт (Уиллок 79), Ласселс, Дамметт – Мерфи (Манкильо 83), Шелви, Шон Лонгстафф, Ритчи – Альмирон – Жоэлинтон, Гэйл (Сен-Максимен 71)

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Родон, Санчес, Танганга – Моура (Ламела 64), Хейбьерг, Ндомбеле, Ло Чельсо (Бэйл 88) – Кейн, Винисиус (Сон 46)

Предупреждения: Дамметт 65, Шелви 72, Альмирон 85 – Ло Чельсо 45, Танганга 63