Кейн установил рекорд АПЛ по голам на выезде

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Ньюкаслом" 2:2.

Дублем в составе "шпор" отметился капитан команды Харри Кейн - англичанин поразил ворота "сорок" на 30-й и 34-й минутах встречи.

Таким образом, форвард достиг отметки в 84 забитых мяча в гостевых поединках в рамках АПЛ - это рекорд лиги. Для этого 27-летнему нападающему понадобилось 120 матчей.

В текущем сезоне во всех турнирах Кейн провел 41 поединок, забил 29 голов и отдал 16 результативных передач.

