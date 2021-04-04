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Кейн установил рекорд АПЛ по голам на выезде

Англия
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Харри настрелял в гостях 84 мяча

Кейн установил рекорд АПЛ по голам на выезде

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Ньюкаслом" 2:2.

Дублем в составе "шпор" отметился капитан команды Харри Кейн - англичанин поразил ворота "сорок" на 30-й и 34-й минутах встречи.

Таким образом, форвард достиг отметки в 84 забитых мяча в гостевых поединках в рамках АПЛ - это рекорд лиги. Для этого 27-летнему нападающему понадобилось 120 матчей.

В текущем сезоне во всех турнирах Кейн провел 41 поединок, забил 29 голов и отдал 16 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Ньюкасл (Англия)
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Источник:
Opta

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