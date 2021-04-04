Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн установил рекорд АПЛ по голам на выезде
Харри настрелял в гостях 84 мяча
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Ньюкаслом" 2:2.
Дублем в составе "шпор" отметился капитан команды Харри Кейн - англичанин поразил ворота "сорок" на 30-й и 34-й минутах встречи.
Таким образом, форвард достиг отметки в 84 забитых мяча в гостевых поединках в рамках АПЛ - это рекорд лиги. Для этого 27-летнему нападающему понадобилось 120 матчей.
В текущем сезоне во всех турнирах Кейн провел 41 поединок, забил 29 голов и отдал 16 результативных передач.
84 - In just 120 appearances away from home, Harry Kane has scored 84 @premierleague goals - the most by a player on the road for a single club in the competition's history. Icon. #NEWTOT pic.twitter.com/kf9bxB4U32— OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2021
Популярное сейчас
- Выгодный союз. Леонарду Жардим - идеальный тренер для Шахтера
- Яремчук: Все тренеры в академии молились на Милевского
- Салах проверил домик Лено. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча
- В матче Арсенал - Ливерпуль было установлено два рекорда
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО