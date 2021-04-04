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Паулу Фонсека может возглавить Кристал Пэлас
Такой расклад возможен после ухода Роя Ходжсона.
Фото - Calciomio
Экс-тренер "Шахтера" может трудоустроится в Англии.
Клуб из Лондона не обсуждал с 73-летним Ходжсоном новое соглашение и обратил внимание на португальского специалиста. Также в список возможных сменщиков английского тренера включены экс-тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, Стив Купер из "Суонси" и Шон Дайч из "Бёрнли".
Фонсека работал в "Браге" и "Шахтере" до того, как возглавил "Рому" в 2019 году.
Сейчас римский клуб располагается на 7-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко в 29 турах.
Рой Ходжсон работает с "Кристал Пэлас" с 2017 года, его контракт истекает в конце нынешнего сезона. Команда занимает 12-е место в АПЛ.
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