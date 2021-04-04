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Дубль Кейна не принес победы. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Команда Моуриньо не удержала преимущество

Дубль Кейна не принес победы. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:2. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча “Ньюкасл” – “Тоттенхэм”.

Уже на 28 минуте хозяева праздновали гол, которым отметился бразилец Жоэлинтон. Но радость “сорок” не продлилась долго. Уже на 30 и 34 минутах Харри Кейн забил два гола. К слову, этими мячами Кейн установил рекорд по голам на выезде в АПЛ. Все шло к тому, что “Тоттенхэм” возмёт заслуженные три очка, однако планам “шпор” помешал гол Уиллока на 85 минуте. В результате матч закончился со счетом 2:2.

Ньюкасл – Тоттенхэм 2:2

Голы: Жоэлинтон (28), Уиллок (85) – Кейн (30, 34)

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В статье: Ньюкасл (Англия) Тоттенхэм
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