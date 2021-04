АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:1. Забивают только воспитанники манкунианцев

Английская Премьер Лига, 30-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

В десятый раз подряд голкипер "МЮ" Давид Де Хеа остается вне стартового состава своей команды. Последний раз он выходил на поле 28-го февраля в матче против "Челси". С тех пор вратарь не попал в заявку "манкунианцев" четыре раза по разным причинам, трижды он сидел на скамейке в сборной Испании и еще три раза Сульшер выбирал Хендерсона как номера один. Вот теперь Дин не смог сыграть на ноль.

Первая десятиминутка была полностью за хозяевами "Олд Траффорд". Свое преимущество "красные дьяволы" могли воплотить в гол, но Мейсон Гринвуд после подачи со стандарта пробил в стойку. Молодой вингер выделяется своим умением стрелять, казалось бы, из неудобных позиций и здесь была именно такая.

После наступления "МЮ" инициативу перехватили гости и владели ею до перерыва. Правда, свое преимущество они все-таки воплотили в гол в отличие от соперника. На 13-й минуте защитники "манкунианцев" упустили в штрафной Дэнни Уэлбека, и воспитанник "красных дьяволов" дважды сумел головой пробить по воротам. Сначала его удар в упор парировал Хендерсон, а затем Дэнни добил в пустые ворота. Праздновал Уэлбек гол своей родной команде.

В целом игра была контратакующая, но без акцента в последней трети поля. Защитные редуты удачно работали, кроме голевых моментов. Такой произошел в середине второго тайма когда Бруно Фернандеш взял игру на себя, протащил мяч и успел до стыка с Велтманом отдать на Рашфорда, который низом покатил мимо партнера Де Хеа по сборной Испании Санчеса. 11-й ассист в чемпионате для португальца, и 10-й гол в этом сезоне АПЛ для англичанина. Отметим, что Маркус забивает три кампании Премьер Лиги подряд 10+ мячей.

Второй гол хозяев стал результатом постоянных наступательных действий. Фернандеш навесил на Погба, француз пробил-сбросил в центр, откуда Гринвуд головой забил свой лишь второй мяч в текущей АПЛ. Впервые Мейсон в своей карьере головой расписался в воротах соперника. Отметим, что все мячи во встрече были забиты воспитанниками академии "манкунианцев".

Между голами возник очень неоднозначный эпизод. Уэлбек перед воротами в стыке с Магуайром упал в штрафной. Контакт точно был, но арбитры с помощью VAR решили, что не было нарушения со стороны защитника.

Massive credit to Harry Maguire for this challenge on Welbeck. Was risky but prevented a goal which could've changed the outcome of the game. #MUFC #MUNBHA pic.twitter.com/BMP0pjXq1F