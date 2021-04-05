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Рио Фердинанд: Де Хеа уйдет из Манчестер Юнайтед

Англия
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Это связано с недостаточным количеством игрового времени

Рио Фердинанд: Де Хеа уйдет из Манчестер Юнайтед

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил ситуацию с голкипером Давидом де Хеа, который потерял место в стартовом составе "красных дьяволов".

"Есть два варианта: ты сражаешься за своё место или говоришь, что с тебя хватит, и уходишь. Если Дин Хендерсон завершит сезон в статусе основного вратаря, то не думаю, что де Хеа останется в клубе. Никаких шансов, я не вижу. Думаю, он уйдёт. Его зарплата станет определяющим фактором. Два первых номера — это не работает. Де Хеа был основным игроком команды, но Уле-Гуннар Сульшер теперь видит ситуацию иначе", — приводит слова Фердинанда BT Sport.

В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в десяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

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В статье: Давид де Хеа Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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