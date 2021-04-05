Не пускают в Британию. Игрок МЮ в сборной заразился коронавируса

Центральный защитник английского "Манчестер Юнайтед" 26-летний Эрик Байи не сможет помочь команде в ближайшее время.

Ивуариец после отъезда в национальную сборную Кот-д'Ивуара сдал положительный тест на коронавирус, а потому не может вернуться в Великобританию.

Об этом заявил главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер.

К сожалению, некоторое время Эрика с нами не будет, - отметил тренер, которого цитирует Sky Sports.

Байи сможет вернуться в Англию, когда сдаст отрицательный тест.

В этом сезоне игрок, который в "МЮ" с 2016 года, провел 15 поединков, отдал 1 голевую передачу в Лиге Европы. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

Сборная Кот-д'Ивуара накануне обыграла Нигер (3:0) и Эфиопию (3:1).