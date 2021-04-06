АПЛ. Вулвергемтон - Вест Хэм 2:3. Возвращение команды Мойеса в зону ЛЧ

Английская Премьер Лига, 30-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Опять "Вест Хэм" подвигает своих конкурентов и возвращается в зону ЛЧ. Мойес создал очень боевитую команду, которая умеет реализовывать моменты и знает что делать на поле. Но есть одно "но"...

В первом тайме статистика полностью была в пользу "Вулвз". 13-7 по ударам, но все та же реализация помешала забить подопечным Санту много. Сначала Поденсе попал в перекладину, а затем опасный удар Виллиана Хосе потянул Фабьянски. А вот "Вест Хэм" реализовал свои три шанса из четырех. Лингард получил длинную передачу со своей половины поля, продемонстрировал свою технику и забил уже шестой гол за "молотобойцев". Он записал в свой актив девять результативных действий с момента присоединения к лондонцам. За это время ни один игрок АПЛ не выполнил больше.

Потом дела пошли еще лучше: Форнальс и Боуэн после позиционных атак расстреляли ворота Патрисиу. Второй раз подряд "Вест Хэм" в матче АПЛ забивает три гола до перерыва. Однако в прошлый раз в игре против "Арсенала" победу "волки" потеряли. Здесь тоже были близки к этому. Денедонкер был за камбэк: отыграл гол еще до ухода команд в раздевалки, замкнув головой передачу от Траоре. Первый ассист для испанского быстрого вингера в этом сезоне за 29 (!) матчей. А разговоров о трансфере перед сезоном то было...

После перерыва Соучек захотел стать Марадоной, забив гол рукой, но в этом случае взятия ворот отменили. Однако легальный мяч на свой счет записал 18-летний Фабио Силва, который вышел на замену у хозяев. Отметим, что за "Вулверхэмптон" он отличился три раза в этой АПЛ и три матча "волки" проиграли.

Так произошло и на этот раз: хозяева не смогли дожать соперника, несмотря на вдвое большее общее количество ударов. "Молотобойцы" были более точными и решительными в своих действиях. Если бы подопечные Санту реализовали свои моменты, то бы здесь всплыло вот это "но", которое отобрало два очка в предыдущем поединке "Вест Хэма" против "Арсенала".

А сейчас все для подопечных Мойеса хорошо. Попали в зону ЛЧ и теперь будут готовиться к битве с конкурентом за топ-4 "Лестером". А вот "Вулвз" должен собраться, если, конечно, не хотят провести завершения сезона под угрозой вылета.

"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" 2:3

Голы: Дендонкер 44, Фабио Силва 68 - Лингард 6, Форнальс 14, Боуэн 38

"Вулверхэмптон": Патрисиу - Семеду, Коуди, Се, Айт Нури - Дендонкер, Невиш - Нету, Поденсе (Силва 46), Траоре - Виллиан Хосе (Витинья 72)

"Вест Хэм": Фабьянски - Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессвелл - Соучек, Нобл – Форнальс (Бенрахма 78), Лингард, Масуаку (Джонсон 67) - Антонио (Боуэн 36)

Предупреждения: Невиш 85 - Доусон 4, Диоп 10