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Лингард в стиле Месси ведет Вест Хэм в Лигу Чемпионов. ВИДЕО победы над Вулверхэмптоном

Англия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вулверхэмптон - Вест Хэм, чемпионат Англии, 5 апреля 2021

Лингард в стиле Месси ведет Вест Хэм в Лигу Чемпионов. ВИДЕО победы над Вулверхэмптоном

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вулверхэмптон - Вест Хэм, которые встречались в рамках 30-го тура АПЛ. Матч подарил немало ярких моментов, но особенно отличился Джесси Лингард. Он открыл счет протянув мяч с центра поля, а затем организовал второй гол своей команды благодаря эффектному финту, наконец ассистировал Боуэну. Вулвз, проигрывая 0:3, не сдались и едва не сравняли счет, но все же победу празднует Вест Хэм, который в турнирной таблице обошел Челси и поднялся на четвертое место.

Английская Премьер-лига. 30-й тур
Вулверхэмптон - Вест Хэм 2:3
Голы: Дендонкер 44, Силва 68 - Лингард 6, Форнальс 14 Боуэн 38

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В статье: Вулверхэмптон Джесси Лингард Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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koral (Рівне)
06.04.2021 в 09:25
МЮ вийшов із чата
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