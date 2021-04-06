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Лингард в стиле Месси ведет Вест Хэм в Лигу Чемпионов. ВИДЕО победы над Вулверхэмптоном
Смотреть видео обзор матча Вулверхэмптон - Вест Хэм, чемпионат Англии, 5 апреля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Вулверхэмптон - Вест Хэм, которые встречались в рамках 30-го тура АПЛ. Матч подарил немало ярких моментов, но особенно отличился Джесси Лингард. Он открыл счет протянув мяч с центра поля, а затем организовал второй гол своей команды благодаря эффектному финту, наконец ассистировал Боуэну. Вулвз, проигрывая 0:3, не сдались и едва не сравняли счет, но все же победу празднует Вест Хэм, который в турнирной таблице обошел Челси и поднялся на четвертое место.
Английская Премьер-лига. 30-й тур
Вулверхэмптон - Вест Хэм 2:3
Голы: Дендонкер 44, Силва 68 - Лингард 6, Форнальс 14 Боуэн 38
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