Лингард в стиле Месси ведет Вест Хэм в Лигу Чемпионов. ВИДЕО победы над Вулверхэмптоном

Вашему вниманию видео обзор матча Вулверхэмптон - Вест Хэм, которые встречались в рамках 30-го тура АПЛ. Матч подарил немало ярких моментов, но особенно отличился Джесси Лингард. Он открыл счет протянув мяч с центра поля, а затем организовал второй гол своей команды благодаря эффектному финту, наконец ассистировал Боуэну. Вулвз, проигрывая 0:3, не сдались и едва не сравняли счет, но все же победу празднует Вест Хэм, который в турнирной таблице обошел Челси и поднялся на четвертое место.

Английская Премьер-лига. 30-й тур

Вулверхэмптон - Вест Хэм 2:3

Голы: Дендонкер 44, Силва 68 - Лингард 6, Форнальс 14 Боуэн 38