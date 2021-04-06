Плеймейкер Малиновский, спаситель Барсы, усы Алиссона Герои уикенда в ТОП-чемпионатах

Клубный футбол вернулся после международной паузы, а это значит, что мы снова рассказываем о самых ярких персонажах очередного европейского уикенда, которые делали разницу и творили сенсации.

Англия

Кейн в игре с Ньюкаслом забил дважды и наконец обошел Салаха в гонке бомбардиров АПЛ - сейчас у форварда Тоттенхэма 19 результативных ударов. Одна беда - его команда упустила победу, пропустив на 85-й минуте

Салах тоже в 30-м туре отличился, но только одним голом. Главным героем Ливерпуля стал Диогу Жота - у него дубль. В итоге команда Клоппа разгромила Арсенал 3:0 и в хорошем настроении подходит к поединку с Реалом

Конечно, нельзя было не отметить новый имидж Алиссона Беккера, о чем мы уже ранее сообщали. Возможно, такие роскошные усы вернут расположение капризной госпожи Удачи

Хосеп Гвардиола решил дать отдых Александру Зинченко, который сыграл три матча за сборную, поэтому выпустил слева в обороне Бенжамина Мэнди. А тот взял и забил гол, который помог одолеть Лестер 0:2. Лисы отстали от МЮ уже на четыре очка

Главная сенсация тура - катастрофа Челси в игре с Вест Бромвичем (2:5). Тренер Дроздов Сэм Эллердайс продолжает безнадежное дело по спасению своей команды от вылета - от спасительного 17-го места она отстает на восемь очков. Интересно, что Биг Сэм в этом сезоне также играл вничью с МЮ и Ливерпулем

Джесси Лингард - должен быть признан лучшим игроком 30-го тура. Он выдал невероятное шоу в игре Вест Хэма против Вулверхэмптона, которое завершилось победой его команды со счетом 2:3. Молотобойцы снова оказались в зоне Лиги Чемпионов

Испания

Барселона едва не потеряла прекрасную возможность сократить отставание от Атлетико к минимуму. Каталонцы 90 минут не могли пробить Вальядолид, пока решающий удара не нанес Усман Дембеле

Маркос Акунья - автор единственного забитого гола в игре Севилья - Атлетико - показывает, как тускнеют мечты о чемпионстве команды Диего Симеоне

Асенсио благодарит Каземиро за результативную передачу в игре с Эйбаром, которую Реал выиграл 2:0

Италия

Квальярелле - 38, но возраст не мешает ему регулярно забивать голы. В игре с Миланом он отличился в десятый раз в текущем чемпионате. А игра завершилась 1:1

Милану повезло, что в туринском дерби прорвало парагвайца Антонио Санабрию из Торино - его дубль лишил Ювентус двух важных очков

Руслан Малиновский выдал сразу две результативные передачи на Муриэля и Сапату, что позволило Аталанте победить Удинезе 3:2. Бергамцы поднялись на третье место

Тренер Сассуоло доверил капитанскую повязку 21-летнему воспитаннику клуба Джакомо Распадори, а тот взял и украл победу у Ромы, забив гол на 85-й минуте (2:2). Команда Фонсеки не может победить уже в трех матчах чемпионата Италии подряд

Наполи выдал настоящую феерию в игре с Кротоне - финальный свисток зафиксировал счет 4:3 в пользу банды Гаттузо. Самый красивый гол в Мертенса

Мало кому удается сдержать Лукаку. Не удалось это и Болонье. Интер победил 1:0 и увеличил отрыв от Милана до восьми очков

Германия

Если бы РБ Лейпциг выиграл у Баварии в очном поединке, чемпионская интрига в Германии заиграла бы новыми красками. Но мюнхенцы даже без Роберта Левандовского доказывают свое преимущество - Леон Горецка воспользовался пасом Томаса Мюллера

Похоже, Лига Чемпионов 2021/22 обойдется без Боруссии из Дортмунда (если желто-черные не выигрывают текущую, конечно). Шершни проиграли крайне важный матч Айнтрахту и отстали от четвертого места уже на семь очков. Это еще и была битва главных преследователей Левандовского - Эрлинга Холанда и Андре Силвы. Португалец забил решающий мяч, тогда как норвежец промолчал. У Андре 22 результативных удара, в Эрлинга - 21

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