Может заменить Фернандиньо. Хавбек Шеффилда попал в сферу интересов Сити

Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Об этом сообщает Voetbal24.be.

Как информирует источник, "горожане" видят в 23-летнем футболисте потенциальную замену бразильскому хавбеку Фернандиньо, который может покинуть клуб в конце текущего сезона.

Берге перешел в "Шеффилд Юнайтед" в январе 2020 года после перехода из "Генка". В текущем сезоне во всех турнирах Сандер провел за английскую команду 14 матчей, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

Отметим, что ранее СМИ писали о заинтересованности "Ливерпуля" к 23-летнему полузащитнику.