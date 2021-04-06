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Может заменить Фернандиньо. Хавбек Шеффилда попал в сферу интересов Сити
Ранее им интересовался "Ливерпуль"
Фото: globallookpress.com
Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Об этом сообщает Voetbal24.be.
Как информирует источник, "горожане" видят в 23-летнем футболисте потенциальную замену бразильскому хавбеку Фернандиньо, который может покинуть клуб в конце текущего сезона.
Берге перешел в "Шеффилд Юнайтед" в январе 2020 года после перехода из "Генка". В текущем сезоне во всех турнирах Сандер провел за английскую команду 14 матчей, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.
Отметим, что ранее СМИ писали о заинтересованности "Ливерпуля" к 23-летнему полузащитнику.
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