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Лестер попытается подписать полузащитника Ливерпуля

Англия
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Наби Кейта может перебраться в стан лисов

Лестер попытается подписать полузащитника Ливерпуля

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации Football Insider, 26-летний гвинейский футболист попал в сферу интересов "Лестер Сити". "Лисы" готовы приобрети Наби, если он будет доступен. Отмечается, что "Ливерпуль" оценивает своего игрока в € 35 млн.

В нынешнем сезоне Кейта принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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В статье: Ливерпуль Наби Кейта Лестер Сити
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