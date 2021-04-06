Лестер попытается подписать полузащитника Ливерпуля

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации Football Insider, 26-летний гвинейский футболист попал в сферу интересов "Лестер Сити". "Лисы" готовы приобрети Наби, если он будет доступен. Отмечается, что "Ливерпуль" оценивает своего игрока в € 35 млн.

В нынешнем сезоне Кейта принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.