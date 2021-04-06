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Лестер попытается подписать полузащитника Ливерпуля
Наби Кейта может перебраться в стан лисов
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта может покинуть команду в летнее трансферное окно.
По информации Football Insider, 26-летний гвинейский футболист попал в сферу интересов "Лестер Сити". "Лисы" готовы приобрети Наби, если он будет доступен. Отмечается, что "Ливерпуль" оценивает своего игрока в € 35 млн.
В нынешнем сезоне Кейта принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
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