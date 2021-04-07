Официально: Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с Манчестер Сити

Пресс-служба "Манчестер Сити" объявила о продлении трудового договора с лидером "горожан" Кевином Де Брюйне. Соглашение было продлено на 2 года – теперь контракт бельгийского исполнителя действует до лета 2025 года.

В "Сити" Де Брюйне выиграл два титула Английской Премьер-лиги, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. Кевин сыграл за "горожан" 253 матча, забил 64 гола и отдал 105 результативных передач. В 2020-м году он был признан игроком сезона в АПЛ.

Ранее игрок защищал цвета "Генка", "Челси", "Вердера" и "Вольфсбурга".