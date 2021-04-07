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Официально: Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с Манчестер Сити

Англия
(2 голосов)

Лидер вновь связал себя подписью с клубом

Официально: Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с Манчестер Сити

Фото: Man City

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Пресс-служба "Манчестер Сити" объявила о продлении трудового договора с лидером "горожан" Кевином Де Брюйне. Соглашение было продлено на 2 года – теперь контракт бельгийского исполнителя действует до лета 2025 года.

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В "Сити" Де Брюйне выиграл два титула Английской Премьер-лиги, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. Кевин сыграл за "горожан" 253 матча, забил 64 гола и отдал 105 результативных передач. В 2020-м году он был признан игроком сезона в АПЛ.

Официально: Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с Манчестер Сити - изображение 1

Ранее игрок защищал цвета "Генка", "Челси", "Вердера" и "Вольфсбурга". 

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Man City

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