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Официально: Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с Манчестер Сити
Лидер вновь связал себя подписью с клубом
Фото: Man City
Пресс-служба "Манчестер Сити" объявила о продлении трудового договора с лидером "горожан" Кевином Де Брюйне. Соглашение было продлено на 2 года – теперь контракт бельгийского исполнителя действует до лета 2025 года.
The story continues! ???? #KDB2025 pic.twitter.com/MgShNY30Hh— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) April 7, 2021
В "Сити" Де Брюйне выиграл два титула Английской Премьер-лиги, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. Кевин сыграл за "горожан" 253 матча, забил 64 гола и отдал 105 результативных передач. В 2020-м году он был признан игроком сезона в АПЛ.
Ранее игрок защищал цвета "Генка", "Челси", "Вердера" и "Вольфсбурга".
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