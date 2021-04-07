  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Футболисты Ливерпуля подверглись расизму после матча с Реалом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболисты Ливерпуля подверглись расизму после матча с Реалом

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцы проиграли со счётом 1:3

Футболисты Ливерпуля подверглись расизму после матча с Реалом

Новина українською

Футболисты "Ливерпуля" подверглись атаке в социальных сетях после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3).

Под постами защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Наби Кейта в "Инстаграме" появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Как сообщает Sky Sports, "Фейсбук", которому принадлежит эта соцсеть, уже начал расследование.

Напомним, Александер-Арнольд стал виновником второго гола "сливочных", головой сбросив мяч на нападающего Марко Асенсио.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MU777777 (Дергачи)
07.04.2021 в 16:34
как будет повод и с чубами попадут в зоопаркус...)))
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
07.04.2021 в 15:47
Это все меська балуется.. не любит он черных гринго..
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...