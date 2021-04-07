Футболисты Ливерпуля подверглись расизму после матча с Реалом

Футболисты "Ливерпуля" подверглись атаке в социальных сетях после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3).

Под постами защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Наби Кейта в "Инстаграме" появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Как сообщает Sky Sports, "Фейсбук", которому принадлежит эта соцсеть, уже начал расследование.

Напомним, Александер-Арнольд стал виновником второго гола "сливочных", головой сбросив мяч на нападающего Марко Асенсио.