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Футболисты Ливерпуля подверглись расизму после матча с Реалом
Мерсисайдцы проиграли со счётом 1:3
Футболисты "Ливерпуля" подверглись атаке в социальных сетях после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3).
Под постами защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Наби Кейта в "Инстаграме" появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Как сообщает Sky Sports, "Фейсбук", которому принадлежит эта соцсеть, уже начал расследование.
Напомним, Александер-Арнольд стал виновником второго гола "сливочных", головой сбросив мяч на нападающего Марко Асенсио.
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