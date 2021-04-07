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Марсело Бьелса назвал Гвардиолу волшебником
Испанец постоянно вносит коррективы в игру
Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельса поделился впечатлениями от работы наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
"Он волшебник. То, что он знает и делает, мне крайне сложно повторить. Я уже бросил эти попытки. Но я искренне восхищаюсь тем, что он делает. Благодаря тому, как он внедряет новые идеи в игру, ты влюбляешься в футбол", — приводит слова Бьельсы DAZN.
Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона набрали 42 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.
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