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Марсело Бьелса назвал Гвардиолу волшебником

Англия
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Испанец постоянно вносит коррективы в игру

Марсело Бьелса назвал Гвардиолу волшебником

Новина українською

Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельса поделился впечатлениями от работы наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Он волшебник. То, что он знает и делает, мне крайне сложно повторить. Я уже бросил эти попытки. Но я искренне восхищаюсь тем, что он делает. Благодаря тому, как он внедряет новые идеи в игру, ты влюбляешься в футбол", — приводит слова Бьельсы DAZN.

Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона набрали 42 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.

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В статье: Хосеп Гвардиола Марсело Бьелса
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