Марсело Бьелса назвал Гвардиолу волшебником

Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельса поделился впечатлениями от работы наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Он волшебник. То, что он знает и делает, мне крайне сложно повторить. Я уже бросил эти попытки. Но я искренне восхищаюсь тем, что он делает. Благодаря тому, как он внедряет новые идеи в игру, ты влюбляешься в футбол", — приводит слова Бьельсы DAZN.

Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона набрали 42 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.