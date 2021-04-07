Представители Давида де Хеа ищут новую команду для вратаря

Представители голкипера Давида Де Хеа предлагают услуги игрока ведущим европейским клубам, поскольку он готовится покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом, пишет Daily Mail. Долгосрочное будущее испанца на "Олд Траффорд" было поставлено под сомнение после того, как Уле-Гуннар Сульшер выбрал Дина Хендерсона в качестве основного вратаря клуба.

Сообщается, что Де Хеа готов закончить свое 10-летнее пребывание в "МЮ" этим летом и вызывает тем самым интерес со стороны "ПСЖ", "Реала" и бывшего клуба "Атлетико".

В текущем сезоне на счету испанца 10 сухих матчей в 24 играх в рамках АПЛ.