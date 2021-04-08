Манчестер Сити в ближайшее время может продлить контракты с двумя игроками

"Манчестер Сити" намерен продлить контракты с Рахимом Стерлингом и Филипом Фоденом, пишет Eurosport.

По данным источника, "горожане" ведут переговоры с игроками. Сообщается, что Стерлинг пока не может договориться с клубом об условиях соглашения. Фоден близок к заключению контракта.

Соглашение 31-летнего англичанина с "Сити" рассчитано до лета 2023 года. Контракт 20-летнего Фодена рассчитан до 2024 года.