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Артета – о ничье 1:1 со Славией: Арсенал сам отодвинул себя на второй план

Англия
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Объяснение от Микеля

Артета – о ничье 1:1 со Славией: Арсенал сам отодвинул себя на второй план

Фото: Arsenal

Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал паритет в первом поединке против "Славии" (1:1) в 1/4 финала Лиги Европы. Цитирует испанца BBC со ссылкой на BT Sport.

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"Игра была под контролем. Мы добились того, чего хотели, но упустили несколько классных моментов. Мы допустили ошибки и сами отодвинули себя на второй план, ведь можно было не позволить оппонентам заработать стандарт и забить. Ощущения сейчас скомканные".

"У нас была возможность изменить ситуацию с помощью пяти замен, мы пытались, но не извлекли выгоду".

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Микель Артета Славия (Прага)
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Источник:
BBC

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