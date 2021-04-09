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Артета – о ничье 1:1 со Славией: Арсенал сам отодвинул себя на второй план
Объяснение от Микеля
Фото: Arsenal
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал паритет в первом поединке против "Славии" (1:1) в 1/4 финала Лиги Европы. Цитирует испанца BBC со ссылкой на BT Sport.
"Игра была под контролем. Мы добились того, чего хотели, но упустили несколько классных моментов. Мы допустили ошибки и сами отодвинули себя на второй план, ведь можно было не позволить оппонентам заработать стандарт и забить. Ощущения сейчас скомканные".
"У нас была возможность изменить ситуацию с помощью пяти замен, мы пытались, но не извлекли выгоду".
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