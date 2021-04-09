Полузащитник Челси может оказаться в одном из клубов Лиги 1

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Наполи", летом вернётся в лондонский клуб.

По информации Footmercato, агенты 26-летнего французского футболиста уже работают над его будущим. Они предложили его услуги "Пари Сен-Жермен" и "Лиону" в преддверии летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.