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Полузащитник Челси может оказаться в одном из клубов Лиги 1
Агенты игрока уже работают над трансфером
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Наполи", летом вернётся в лондонский клуб.
По информации Footmercato, агенты 26-летнего французского футболиста уже работают над его будущим. Они предложили его услуги "Пари Сен-Жермен" и "Лиону" в преддверии летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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