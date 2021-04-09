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Главный тренер Астон Виллы рассказал о сроках восстановления Джека Грилиша

Англия
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Игроку понадобится ещё несколько недель

Главный тренер Астон Виллы рассказал о сроках восстановления Джека Грилиша

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Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит сообщил, что полузащитник команды, Джек Грилиш пропустит еще несколько недель из-за повреждения.

"Мы вместе с Джеком надеялись на его возвращение в матче с "Тоттенхэмом", который был 21 марта, но он усугубил травму. Ему потребуется еще немного времени. Хорошая новость заключается в том, что травма не долгосрочная. Джек сможет вернуться до конца сезона", — приводит Goal слова Смита.

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 23 матча за "Астон Виллу", на его счету 7 голов и 12 результативных передач. 25-летний англичанин не появлялся на поле с 13 февраля.

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В статье: Джек Грилиш
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