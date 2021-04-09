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Тоттенхэм попытается выкупить вратаря Вест Бромвича

Англия
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Нашлась замена Льорису

Тоттенхэм попытается выкупить вратаря Вест Бромвича

Фото: birminghammail.co.uk/ Автор - неизвестен

Новина українською

"Тоттенхэм" интересуется вратарем "Вест Бромвича" Сэмом Джонстоном, пишет ESPN.

По информации источника, "шпоры" видят в 28-летнем англичанине замену Уго Льорису. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

В сезоне-2020/21 Джонстон провел 29 матчей за "Вест Бромвич" и пропустил 57 мячей, проведя 5 матчей на ноль.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сэм Джонстон Вест Бромвич
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