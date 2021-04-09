Тоттенхэм попытается выкупить вратаря Вест Бромвича

"Тоттенхэм" интересуется вратарем "Вест Бромвича" Сэмом Джонстоном, пишет ESPN.

По информации источника, "шпоры" видят в 28-летнем англичанине замену Уго Льорису. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

В сезоне-2020/21 Джонстон провел 29 матчей за "Вест Бромвич" и пропустил 57 мячей, проведя 5 матчей на ноль.