АПЛ. Траоре забил первый гол в сезоне и принес Вулвз победу над Фулхэмом

“Фулхэм” выиграл один из шести последних матчей АПЛ, у “Вулверхэмптона” была серия из пяти матчей без побед. Хотел ли кто-то набрать три очка пятничным вечером на “Крейвен Коттедж”? Вероятно, что да, но обе команды провели крайне блеклый поединок, фактически без моментов.

“Фулхэм” отчаянно пытается выбраться из зоны вылета, и неудивительно, что команда Скотта Паркера атаковала больше, и нанесла больше ударов. Но качества в атакующих действиях лондонцев было мало.

Первый гол был забит в конце первого тайма. Поденсе выполнил кросс в штрафную, а Виллиам Жозе переиграл в воздухе Конголо и мощно пробил головой. Однако VAR отменил взятие ворот – четверть плеча Поденсе была в офсайде. Кошмар да и только.

Ouch. VAR says offside. No first goal for Willian José. #ffc 0-0 #wwfc #FULWOL pic.twitter.com/VZdxSL2J9G