АПЛ. Траоре забил первый гол в сезоне и принес Вулвз победу над Фулхэмом

“Фулхэм” выиграл один из шести последних матчей АПЛ, у “Вулверхэмптона” была серия из пяти матчей без побед. Хотел ли кто-то набрать три очка пятничным вечером на “Крейвен Коттедж”? Вероятно, что да, но обе команды провели крайне блеклый поединок, фактически без моментов.

“Фулхэм” отчаянно пытается выбраться из зоны вылета, и неудивительно, что команда Скотта Паркера атаковала больше, и нанесла больше ударов. Но качества в атакующих действиях лондонцев было мало.

Первый гол был забит в конце первого тайма. Поденсе выполнил кросс в штрафную, а Виллиам Жозе переиграл в воздухе Конголо и мощно пробил головой. Однако VAR отменил взятие ворот – четверть плеча Поденсе была в офсайде. Кошмар да и только.

И все же “Вулверхэмптон” забил свой законный гол. Когда уже казалось, что матч закончится безголевой ничьей, Фабиу Силва подобрал мяч в центре поля и в одно касание перенаправил его на Траоре. Испанский вингер сместился на фланг, и мощнейшим ударом с острого угла пробил Ареоля. Первый гол Траоре в АПЛ с декабря 2019 года!

“Вулверхэмптон” набрал 38 очков и фактически обезопасил себя от вылета. “Это удар ножом по сердцу для “Фулхэма” и Скотти Паркера”, – говорил в студии BT Sport Джо Коул. Марио Лемина покидал поле в слезах, и его никто не сумел утешить. “Фулхэм” остается в зоне вылета. У лондонцев 26 очков. Семнадцатый “Ньюкасл” опережает “Фулхэм” на три пункта и у него два матча в запасе.

Английская Премьер-лига. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Вулверхэмптон” 0:1

Гол: Траоре 90+2

“Фулхэм”: Ареоля – Айна (Кавалейру 84), Андерсен, Конголо – Тете, Харрисон Рид (Маджа 74), Лемина, Робинсон – Лофтус-Чик (Замбо Ангисса 68), Бобби Рид – Митрович

“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Аит-Нури, Саисс, Коуди, Семеду – Невеш, Дендокер – Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт 74), Нету (Моутиньо 33) – Виллиам Жозе (Фабиу Силва 78)