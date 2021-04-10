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Клопп: Главная причина наших поражений на Энфилде – отсутствие болельщиков
"Энфилд" стал околдован для "мерсисайдцев"
PA Wire/ Laurence Griffiths
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил фактор неудачных результатов на домашнем стадионе:
"Одной из главных причин несомненно является отсутствие болельщиков на трибунах. Многие команды имеют эту проблему. Кроме этого, причиной того, что мы не выигрывали домашние игры, является то, что мы играли не во всех матчах достаточно хорошо.
Были домашние игры, когда мы проигрывали, но после которых я думал, что в другие времена, даже без болельщиков, мы точно должны выиграть эту игру, но мы этого не сделали.
Сейчас у нас есть проигрышная серия из четырех домашних игр? Шесть домашних игр подряд - ничего себе! Это долго. Мы должны изменить это. Но это не то, что я могу изменить на тренировках или где угодно, мы просто должны привести себя в нужное мышления.
Долгое время никто не мог объяснить, почему мы такие сильные дома, по крайней мере, с точки зрения результатов. Сейчас это просто объяснить, но главная причина - это то, что мы скучаем по своим фанатам", - сказал Клопп.
В 2021 году "Ливерпуль" провел семь матчей на "Энфилде" в АПЛ, проиграв шесть из них. Еще однажды подопечные немецкого наставника сыграли вничью - против "Ман Юнайтед". В последний раз "мерсисайдцы" одерживали победу на домашнем стадионе 16 декабря прошлого года в матче против "Тоттенхэма" (2:1).
Прервать неудачную серию "Ливерпуль" сможет уже сегодня в игре против "Астон Виллы". Стартовый свисток прозвучит на "Энфилде" в 17:00.
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