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Вулверхэмптон хочет купить еще одного португальца
Им может стать вингер из Ла Лиги
Игрок "Валенсии" Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Команда Нуну Эшпириту Санту проявляет интерес к португальскому футболисту и попытается приобрести его в летнее трансферное окно. В случае перехода 24-летний Гедеш станет 9-м португальцем в составе "волков".
Отмечается, что английский клуб может включить в сделку нападающего Патрика Кутроне, выступающего сейчас в Валенсии на правах аренды.
Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне форвард сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.
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