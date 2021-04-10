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Вулверхэмптон хочет купить еще одного португальца

Англия
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Им может стать вингер из Ла Лиги

Вулверхэмптон хочет купить еще одного португальца

Новина українською

Игрок "Валенсии" Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Команда Нуну Эшпириту Санту проявляет интерес к португальскому футболисту и попытается приобрести его в летнее трансферное окно. В случае перехода 24-летний Гедеш станет 9-м португальцем в составе "волков".

Отмечается, что английский клуб может включить в сделку нападающего Патрика Кутроне, выступающего сейчас в Валенсии на правах аренды.

Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне форвард сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.

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В статье: Валенсия (Испания) Вулверхэмптон Гонсалу Гедеш
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Источник:
Football Insider

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