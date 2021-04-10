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АПЛ. Ливерпуль - Астон Вилла 2:1. Долгожданная победа на Энфилде
Ливерпуль прервал серию из восьми матчей без побед на своем поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Астон Вилла” Бирмингем 2:1
Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 – Уоткинс 43
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири 89), Роберстон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум (Тьяго Алькантара 70) – Салах, Фирмино (Мане 75), Жота
“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Накамба (Баркли 66), Дуглас Луис – Трезеге (Рэмзи 82), Макгинн, Траоре (Эль-Гази 68) – Уоткинс
Предупреждения: Милнер 65, Робертсон 74 – Конса 25, Дуглас Луис 49, Таргетт 73
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