  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ливерпуль - Астон Вилла 2:1. Долгожданная победа на Энфилде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ливерпуль - Астон Вилла 2:1. Долгожданная победа на Энфилде

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль прервал серию из восьми матчей без побед на своем поле

АПЛ. Ливерпуль - Астон Вилла 2:1. Долгожданная победа на Энфилде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 31-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Астон Вилла” Бирмингем 2:1

Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 – Уоткинс 43

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири 89), Роберстон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум (Тьяго Алькантара 70) – Салах, Фирмино (Мане 75), Жота

“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Накамба (Баркли 66), Дуглас Луис – Трезеге (Рэмзи 82), Макгинн, Траоре (Эль-Гази 68) – Уоткинс

Предупреждения: Милнер 65, Робертсон 74 – Конса 25, Дуглас Луис 49, Таргетт 73

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...