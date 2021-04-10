Гвардиола: Мы сыграли солидно с Лидсом, хоть и допустили ошибки при контратаках

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги домашнего поражения от "Лидса" в матче 31-го тура УПЛ.

"Мы провели очень хороший матч. Несмотря на пропущенный мяч, сыграли солидно, хоть и допустили ошибки при контратаках. Не смогли проконтролировать это. К тому же мы не создали достаточно моментов для нападающих. Но это часть игры.

У соперника были и другие моменты в последние 10 минут. Они очень скоростные. По тому, как они обороняются, их нужно было останавливать, но мы этого не сделали.

Перед вторым голом у нас был лучший момент в матче, а затем мы допустили ошибку. Сейчас отдохнем и будем готовиться к игре в Дортмунде", – рассказал испанец.