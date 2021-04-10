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Гвардиола: Мы сыграли солидно с Лидсом, хоть и допустили ошибки при контратаках
Наставник "горожан" прокомментировал поражение от команды Бьелсы
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги
"Мы провели очень хороший матч. Несмотря на пропущенный мяч, сыграли солидно, хоть и допустили ошибки при контратаках. Не смогли проконтролировать это. К тому же мы не создали достаточно моментов для нападающих. Но это часть игры.
У соперника были и другие моменты в последние 10 минут. Они очень скоростные. По тому, как они обороняются, их нужно было останавливать, но мы этого не сделали.
Перед вторым голом у нас был лучший момент в матче, а затем мы допустили ошибку. Сейчас отдохнем и будем готовиться к игре в Дортмунде", – рассказал испанец.
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