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Бьелса: Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил Сити
Марсело Бьелса считает, что команда Гвариолы показала себя лучше
Главный тренер Лидса поделился впечатлениями после победы над "Манчестер Сити" в рамках матча 31-го тура АПЛ:
"Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил "Сити". Это очень трудно понять, но я так считаю. Мы приложили очень много усилий, но "Сити" действительно доминировал, у них было больше моментов.
В такой игре сложно сократить разрыв в мастерстве, если не проявлять характер и агрессию.
Я считаю, что английские судьи очень хороши. ВАР позволяет снизить погрешность при принятии решении. Я не видел, что сделал Лиэм Купер, но мне кажется, что у арбитров всегда есть основания для принятия определенных решений.
Это не я победил Пепа Гвардиолу. На поле встретились две команды, исход матча решают игроки. Мы – просто-напросто два тренера двух команд, которые сегодня играли друг с другом", – сказал Бьелса в эфире BT Sport.
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