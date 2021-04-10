Ливерпуль впервые с декабря победил на Энфилде

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.

Эта победа стала первой для команды Юргена Клоппа на "Энфилде" с 16-го декабря - тогда "красные" переиграли лондонский "Тоттенхэм" 2:1. После этого мерсисайдцы в родных стенах шесть раз проиграли и дважды сыграли вничью.

На данный момент "Ливерпуль" имеет в своем активе 52 очка и замыкает четверку лучших в турнирной таблице чемпионата Англии.

14-го апреля "красные" дома примут мадридский "Реал" в рамках ответного матча 1/4 Лиги чемпионов.