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Ливерпуль впервые с декабря победил на Энфилде

Англия
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До этого "красные" дома 6 раз проиграли и 2 раза расписали ничью

Ливерпуль впервые с декабря победил на Энфилде

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.

Эта победа стала первой для команды Юргена Клоппа на "Энфилде" с 16-го декабря - тогда "красные" переиграли лондонский "Тоттенхэм" 2:1. После этого мерсисайдцы в родных стенах шесть раз проиграли и дважды сыграли вничью.

На данный момент "Ливерпуль" имеет в своем активе 52 очка и замыкает четверку лучших в турнирной таблице чемпионата Англии.

14-го апреля "красные" дома примут мадридский "Реал" в рамках ответного матча 1/4 Лиги чемпионов.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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