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Ливерпуль впервые с декабря победил на Энфилде
До этого "красные" дома 6 раз проиграли и 2 раза расписали ничью
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.
Эта победа стала первой для команды Юргена Клоппа на "Энфилде" с 16-го декабря - тогда "красные" переиграли лондонский "Тоттенхэм" 2:1. После этого мерсисайдцы в родных стенах шесть раз проиграли и дважды сыграли вничью.
На данный момент "Ливерпуль" имеет в своем активе 52 очка и замыкает четверку лучших в турнирной таблице чемпионата Англии.
14-го апреля "красные" дома примут мадридский "Реал" в рамках ответного матча 1/4 Лиги чемпионов.
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