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Клопп: Трент играет в свой лучший футбол
Главный тренер "Ливерпуля" прокомментировал игру защитника и его отсутствие в сборной Англии
Юрген Клопп поделился своим мнением о защитнике Тренте Александере-Арнольде, который забил победный гол в ворота "Астон Виллы" в 31-м туре АПЛ:
"Мы можем прекратить говорить о Тренте. Все согласны с тем, что он выдающийся игрок. Нам не надо каждую неделю подтверждать статус футболистов.
Я не думаю, что Трент должен что-либо доказывать, если честно. Ты можешь сыграть лучший сезон в своей жизни, а тренер сборной должен принимать решения. Мы уважаем это.
Единственное, что делает Трент, – играет в свой лучший футбол. За последние 10 дней он дважды отлично сыграл, а теперь еще и забил гол. Самое главное – мы заканчиваем об этом говорить.
Это нормально, когда тренеры принимают решение. Если матч выигран, тренер прав, если проигран, тренер ошибается. Когда Трент оказался в моем распоряжении, он уже был великолепен, остальное – его работа и работа тренеров академии", – сказал Клопп.
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