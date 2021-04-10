Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Хавертц - невероятно умелый игрок, но свои качества следует проявлять чаще
Наставник "аристократов" подвел итоги победы над "стекольщиками"
Football London
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал
"Первые полчаса были прекрасны. Мы были очень голодны, агрессивны, много раз возвращали себе мяч на чужой трети поля. Мы заслуженно вели в счете 3:0. Затем мы немного сдали, и это продолжилось во втором тайме, но после пропущенного гола правильно отреагировали. Было много моментов у ворот соперника и ни одного – у наших.
Очевидно, у нас было много шансов забить. Парни были голодны и подошли к делу творчески. Мы хорошо двигались и делали рывки. Мы сами от себя требовали правильной реакции.
Я не разочарован тем, как сыграл Хавертц, но он мог забить больше. У него было две отличные возможности снять все вопросы. Это невероятно умелый игрок, но свои качества следует проявлять чаще, и это вызов для него", – рассказал немец.
Популярное сейчас
- Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Манор Соломон подбирается к лидерам. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Лиссабонский Спортинг подписал украинца Криштиану
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году