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Тухель: Хавертц - невероятно умелый игрок, но свои качества следует проявлять чаще

Англия
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Наставник "аристократов" подвел итоги победы над "стекольщиками"

Тухель: Хавертц - невероятно умелый игрок, но свои качества следует проявлять чаще

Football London

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Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура АПЛ.

"Первые полчаса были прекрасны. Мы были очень голодны, агрессивны, много раз возвращали себе мяч на чужой трети поля. Мы заслуженно вели в счете 3:0. Затем мы немного сдали, и это продолжилось во втором тайме, но после пропущенного гола правильно отреагировали. Было много моментов у ворот соперника и ни одного – у наших.

Очевидно, у нас было много шансов забить. Парни были голодны и подошли к делу творчески. Мы хорошо двигались и делали рывки. Мы сами от себя требовали правильной реакции.

Я не разочарован тем, как сыграл Хавертц, но он мог забить больше. У него было две отличные возможности снять все вопросы. Это невероятно умелый игрок, но свои качества следует проявлять чаще, и это вызов для него", – рассказал немец.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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