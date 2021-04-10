Тухель: Хавертц - невероятно умелый игрок, но свои качества следует проявлять чаще

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура АПЛ.

"Первые полчаса были прекрасны. Мы были очень голодны, агрессивны, много раз возвращали себе мяч на чужой трети поля. Мы заслуженно вели в счете 3:0. Затем мы немного сдали, и это продолжилось во втором тайме, но после пропущенного гола правильно отреагировали. Было много моментов у ворот соперника и ни одного – у наших.

Очевидно, у нас было много шансов забить. Парни были голодны и подошли к делу творчески. Мы хорошо двигались и делали рывки. Мы сами от себя требовали правильной реакции.

Я не разочарован тем, как сыграл Хавертц, но он мог забить больше. У него было две отличные возможности снять все вопросы. Это невероятно умелый игрок, но свои качества следует проявлять чаще, и это вызов для него", – рассказал немец.