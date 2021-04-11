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Шокирующий Даллас. Манчестер Сити - Лидс 1: 2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Лидс, чемпионат Англии, 10 апреля 2021

Шокирующий Даллас. Манчестер Сити - Лидс 1: 2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити принимал Лидс. Игра получилась довольно необычной. Горожане владели тотальным преимуществом, обстреливали ворота (в частности, опасно бил и Зинченко), но только раз смогли отправить мяч в сетку. Зато Лидс, который остался в меньшинстве перед перерывом, шокировал хозяев в середине первого тайма и уже в компенсированное арбитром время. В обоих случаях отличился Стюарт Даллас.

Английская Премьер-лига. 31-й тур
Манчестер Сити - Лидс 1:2
Голы: Торрес 76 - Даллас 42, 90+1
Удаление: Купер 45+1 (Лидс)

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В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед
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