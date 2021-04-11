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Исправились. Кристал Пэлас - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча
Уверенно от "аристократов"
Челсі/Автор невідомий
После разгромного поражения от "Вест Бромвича" подопечные Тухеля должны были исправиться в АПЛ. Посреди недели они одержали убедительную победу над "Порту" в ЛЧ, а теперь под их натиском пал "Кристал Пэлас". Дубль от Пулишича, и по голу от Хаверца и Зумы помогли разгромить "орлов" в лондонском дерби. Особенно легко взятия ворот удаются тогда, когда соперники не очень то и пытаются остановить нападающих.
"Кристал Пэлас" - "Челси" 1:4
Голы: Бентеке 63 - Хавертц 8, Пулишич 10, 78, Зума 30
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