Пиоли: Милан хочет выкупить Томори

"Милан" готов выкупить арендованного у "Челси" защитника Фикайо Томори. Об этом заявил главный тренер "росонери" Стефано Пиоли:

"Мы очень довольны Томори, поэтому наш план с ним четкий. Мы хотим выкупить Фикайо, и наш план - удержать его в следующем сезоне. Давайте посмотрим, как пройдут переговоры с "Челси"", - сказал наставник.

Английский защитник присоединился к "Милану" на правах полугодичной аренды из "Челси" в январе этого года. Итальянцы заплатили лондонцам два млн евро за услуги игрока. В "росонери" после завершения сделки будет право его выкупить. "Аристократы" хотят выручить за игрока 25-30 млн евро.

Фикайо является воспитанником "Челси". 23-летний игрок оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в 20 млн евро. В этом сезоне Томори успел провести уже 14 матчей за "Милан" на позиции центрального защитника.