АПЛ. Вест Хэм - Лестер 3:2. Весомая заявка хаммерс на топ-4

“Вест Хэм”, самая зрелищная команда чемпионата Англии.

В позапрошлом туре “Вест Хэм” выигрывал у “Арсенала” 3:0, но затем позволил “канонирам” сравнять счет – 3:3. В прошлом туре с “Вулверхэмптоном” команда Мойеса снова была впереди 3:0, но затем пропустила дважды. 3:2 в итоге. Сегодня – 3:0 над “Лестером” на 48-й минуте. Дежавю? Да! “Вест Хэм” снова пропускает и устраивает себе нервную концовку. Но все же побеждает. “Хаммерс” обходят в турнирной таблице “Ливерпуль” и “Челси”, возвращая себе четвертое место. До третьего “Лестера” всего одно очко.

В первые двадцать минут команды ознакамливались и привыкали друг к другу, моментов и ударов не было. “Лестеру” не хватало скорости, “Вест Хэм” искал нужный момент для выстрела. И дождался его. Цоуфаль выполнил прострел на линию штрафного, и Лингард в одно касание положил мяч в угол. Смог ли Шмейхель сыграть лучше? Возможно. Но удар получился хорошим.

“Лестер” так и не включился в игру. А “Вест Хэм” забил вторым ударом. И снова Лингард! Его восьмой гол за “Вест Хэм” в девяти матчах. Голевая атака началась с Диопа. Защитника “Вест Хэма” выдал точный лонгболл на Боуэна, Шмейхель вышел из ворот, но мяч уже был у Лингарда – а перед ним пустые ворота.

Второй тайм начался для “Лестера” шокирующее. И снова не обошлось без участия Лингарда. Он выполнил пас вразрез на Соучека, а чех уже перенаправил мяч на Боуэна – 3:0.

Затем был и четвертый мяч, но Диоп немного залез в офсайд, откликаясь на кросс Лингарда.

3:0, матч подходит к концу, у “Лестера” практически ничего нет в атаке. Это немного успокоило “Вест Хэм”, и “хаммерс” сами себе привезли гол. Масуаку заснул во владении, Перейра вступил в отбор, мяч попал к Ихеаначо, и он сразу бахнул по воротам Фабиански.

Запахло жареным. К этому моменту “Вест Хэм” же потерял из-за травмы Крессуэла, затем из-за повреждения вынужден был покинуть поле капитан “хаммерс” Марк Нобл, для которого этот матч был 400-м в АПЛ. “Вест Хэм” стал слишком часто ошибаться, команда Мойеса банально не могла выполнить одну точную передачу, чтобы немного отодвинуть игру от своих ворот. В итоге “Лестер” забил второй. И снова Ихеаначо. В этот раз он откликнулся на прострел Олбрайтона с фланга.

Оставалось играть пять минут, “Вест Хэм” вжался в свою штрафную, но “Лестер” все равно находит моменты для ударов. Но в этот раз команду Мойеса пронесло. 3:2.

Английская Премьер-лига, 31-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” Лондон – “Лестер” 3:2

Голы: Лингард 29, Лингард 44, Боуэн 48 – Ихеаначо 70, Ихеаначо 90+1

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессуэлл (Бальбуэна 53) – Нобл (Джонсон 81), Соучек – Масуаку, Лингард, Форнальс – Боуэн (Бенрахма 84)

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти (Томас 48) – Кастань, Тилеманс, Ндиди, Перейра – Прат (Олбрайтон 59) – Варди, Ихеаначо

Предупреждения: Соучек 10, Крессуэлл 30, Масуаку 90+2 – Перейра 33, Фофана 45+2, Ндиди 46